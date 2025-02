Parco in Pescaia, divelti contenitori dei rifiuti

Non c’è angolo della città, dal centro storico alla periferia, che si salvi dall’inciviltà. E dal mancato rispetto per i beni pubblici. Come conferma l’ennesimo episodio di vandalismo, questa volta scoperto ieri mattina dalla polizia municipale nel Parco Urbano Unità d’Italia che si trova in Pescaia.

"Sono stati divelti diversi raccoglitori dei rifiuti in cemento – denuncia sui social l’assessore al decoro Barbara Magi –; gli agenti hanno messo in sicurezza l’area e abbiamo già richiesto l’intervento di Sei Toscana per il ripristino. È inaccettabile che spazi pubblici, creati per il benessere di tutti, vengano danneggiati in questo modo. Il rispetto per l’ambiente e per i beni comuni è una responsabilità condivisa: confido nel senso civico di tutti i senesi e di tutti coloro che frequentano il parco, perché episodi del genere non si ripetano. Prendiamoci cura insieme della nostra città".