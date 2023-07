Parcheggio nell’ex stadio Ma Bettolle si divide sul progetto della giunta

Una volta era il glorioso stadio della squadra di calcio, che ormai da anni gioca le partite in un altro impianto; poi la connotazione sportiva è rimasta ma al posto deL pallone è arrivato l’ovale del rugby che in futuro continuerà a rotolare, ma a Torrita. L’ex campo sportivo di Bettolle è pronto a trasformarsi. La giunta di Sinalunga ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione del parcheggio e relativa zona verde all’interno dell’area. Il Comune guidato dal sindaco Edo Zacchei ha comunicato che l’intervento - un primo stralcio di un più ampio progetto che riguarda gran parte dell’area urbana di Bettolle - è stato impostato con una variante urbanistica del 2019 e permetterà di recuperare un’area per renderla funzionale alle esigenze di parcheggio di cittadini e visitatori. Ci sarà dunque una nuova viabilità con un’area verde, ma il progetto è orientato soprattutto "ad un utilizzo più in sicurezza del plesso scolastico della scuola primaria di primo grado di Bettolle".

In particolare per le operazioni di entrata-uscita degli alunni dalla scuola visto che attualmente nel viale centrale (che si conclude con il semaforo) non è semplice parcheggiare e risulta particolarmente trafficato. Come si legge nella delibera, e in particolare nel quadro economico dell’intervento, l’importo è di 940mila euro. Di questi oltre 577mila sono per le esecuzioni delle lavorazioni mentre 133mila vanno alla voce espropri.

L’amministrazione aveva infatti stipulato con l’Agenzia delle Entrate un ’Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa’ e il valore della stima è pari a quella cifra. Come disse lo scorso aprile a La Nazione il sindaco Zacchei, per il vecchio stadio "i proprietari sono più di uno, li abbiamo contattati e non sono state poste obiezioni". Quindi non resta che partire con i lavori.

Si era parlato, per gli step successivi, anche della realizzazione di un campetto sportivo esterno polifunzionale, di una palestra a servizio della scuola, di aree verdi e di interventi per il centro storico. Ma sono intenzioni per il futuro, intanto si partirà con i parcheggi che saranno 80 a quanto si vede nel disegno del progetto pubblicato. Un’opera importante e che è destinata a cambiare il look di un luogo storico del paese: probabilmente è proprio per questo che la novità divide i cittadini tra favorevoli e contrari.

Luca Stefanucci