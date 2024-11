Parcheggio multipiano: è svolta!. Ora si pensa alla messa in norma con incarico ad alcuni progettisti

Il multipiano a Colle si sblocca dopo l’acquisto di più di un anno fa. È recente, infatti, l’incarico per la redazione di un progetto per la messa a norma del parcheggio multipiano sotto via Bilenchi. Esattamente incarico che è stato pubblicato a metà di questo mese. Andando con ordine: si tratta del parcheggio spesso al centro della cronaca per essere il ricettacolo di baby gang e quant’altro. Bisognoso, quindi, più che mai di una riqualificazione sostanziale. Parte gli stalli sono stati chiusi per svariati anni, perché non erano di proprietà pubblica. Di fatto metà del parcheggio era chiuso a causa dei fallimenti delle società proprietarie. L’operazione risale a decenni fa ed al progetto del piano particolareggiato Atpa3, attinente anche a quello della Fabbrichina. Per anni tutto è stato fermo, o quasi. Poi, a maggio del 2023 il comune colligiano era riuscito a comprarlo all’asta. Ora si pensa alla messa a norma con l’incarico ad un gruppo di progettisti per intervenire nell’area. Forse un primo passo, quello dell’incarico, per pensare nuovamente anche all’impianto di risalita che dal multipiano porterebbe direttamente in Piazza Arnolfo o per essere più precisi ad un lato della stazione. Collegato a questo progetto c’è anche l’acquisizione delle aree di fianco all’ex-stazione ferroviaria ad opera della precedente giunta, attraverso la permuta con la Banca di Cambiano del Palazzo Branconi. Ora è, quindi, il momento degli aspetti tecnici per sperare di concludere un progetto che è iniziato quando qualche componente dell’attuale consiglio comunale colligiano non era neanche nato. Il parcheggio multipiano interrato di via Bilenchi ha ben 140 posti macchina, 12 posti moto e 16 box auto, un numero piuttosto elevato in quel di Colle bassa. Non c’è certo da dire che gli stalli auto non siano sufficienti nei pressi di Piazza Arnolfo. Basti pensare che già a pochi passi dal Multipiano si trova anche il parcheggio della Fabbrichina, quello dell’ex campo sportivo ed il ‘campino dei preti’. I lavori alla struttura del Multipiano erano stati inseriti anche nel progetto P.I.U. finanziato dalla Regione Toscana. I lavori previsti prevedevano un accesso carrabile direttamente da via Bilenchi, oltre alla riqualificazione della zona verde ed anche un accesso meccanizzato direttamente in Piazza con la previsione di una zona chiusa per l’attesa dei bus e dei bagni pubblici. Il Multipiano, comunque, riveste un ruolo di grande importanza per il commercio colligiano e renderlo più accessibile e messo a norma sarà un passo non di poco conto.

Lodovico Andreucci