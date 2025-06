Parametri biometrici e benessere. L’impegno dei veterinari Asl

Con l’avvicinarsi dei momenti clou del Palio, anche l’Asl Sud Est mette in moto la sua macchina di sostegno alla festa Senese, in termini di controlli ai cavalli e poi con la sicurezza della piazza.

A partire proprio dalla messa in campo dei veterinari del Dipartimento di Prevenzione impegnati nei controlli di vigilanza sanitaria e rispetto delle norme sul benessere animale dei cavalli impiegati nella manifestazione. Il lavoro dei professionisti Asl è in realtà iniziato già dallo scorso marzo con le previsite dei cavalli per l’ingresso nel protocollo equino 2025 e continuato con i lavori e le corse di addestramento. Nei giorni scorsi, il 22, 23 e 24 giugno alla clinica Il Ceppo di Monteriggioni, un’apposita commissione veterinaria comunale ha svolto tutti gli accertamenti per verificare la rispondenza ai parametri biometrici considerati ottimali per correre il Palio dei cavalli arrivati fin qui dopo il percorso di selezione. Contestualmente, i veterinari della Asl hanno effettuato le opportune verifiche documentali di identità degli equidi e dei requisiti sanitari previsti dalla normativa.

Il servizio veterinario sarà impegnato anche nei giorni immediatamente precedenti al Palio, a partire da domani, per verificare il rispetto delle norme sanitarie e del protocollo della manifestazione finalizzato alla salvaguardia del benessere animale durante le prove regolamentate, le prove successive alla Tratta dei cavalli, il corteo storico e la Carriera vera e propria.