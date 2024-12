Papa Francesco accoglie i lavoratori Beko Europe: appello contro i licenziamenti

Sulla vertenza Beko Europe "il dramma di vedere stravolta la propria vita e il futuro delle loro famiglie sarà accolto dal Santo Padre che lo ricorderà nell’Angelus di oggi, domenica", perché "quando si parla di esuberi si parla di vite e non di numeri!".

A renderlo noto sono le sigle dei sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil e Cobas di Siena. Ieri mattina una delegazione dei dipendenti del sito toscano di viale Toselli, insieme agli operai degli impianti di Fabriano e di Comunanza, è stata ricevuta in audizione da Papa Francesco in Vaticano. Con loro erano presenti anche il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, e monsignor Giampiero Palmieri, vescovo di Ascoli Piceno.

L’occasione, affermano le sigle sindacali, è stata quella di "rappresentare il momento difficile che 299 persone stanno vivendo da quando il 20 novembre scorso sono state licenziate al tavolo ministeriale dalla multinazionale Beko, che dopo soli 6 mesi ha annunciato entro dicembre 2025 la chiusura dello stabilimento di Siena insieme a quello di Comunanza".

"Caro Padre. La ringraziamo tanto per averci accolto nella sua casa e per essere partecipe del nostro gravoso problema. Ci affidiamo alle sue preghiere": si legge invece in una lettera consegnata dai lavoratori Beko Siena al Sommo Pontefice.

"Siamo grati al Papa - le parole dell’arcivescovo Lojudice - per avere accolto la nostra richiesta di potergli presentare la situazione critica di centinaia di lavoratori della Beko Europe che rischiano il posto di lavoro. Con i miei confratelli vescovi di Ascoli Piceno e Fabriano, coinvolti da questa situazione di emergenza, da settimane stiamo cercando di capire come insieme potere essere concretamente vicini ai lavoratori e alle loro famiglie".

"Sapevamo bene - ha aggiunto Lojudice - di poter contare sul sostegno e l’incoraggiamento di papa Francesco, che ci ha chiesto di essere Chiesa in uscita soprattutto accanto a chi si trova in difficoltà e in stato di fragilità economica".

Intanto Elly Schlein, insieme al segretario del Pd toscano Emiliano Fossi e a esponenti dei Dem regionali, incontrerà domani mattina alle 11:30 i lavoratori della Beko allo stabilimento di Siena "per esprimere piena solidarietà e confrontarsi con loro". Lo riferisce il Pd toscano. "Dopo le numerose interpellanze presentate in aula al governo, ed essere stati al loro fianco nel corteo di due settimane fa, il Partito democratico, nazionale e regionale - si spiega ancora in una nota -, conferma la volontà di voler proseguire con la richiesta dell’applicazione totale della Golden Power per salvaguardare il posto di lavoro di 1935 in tutta Italia, 299 nel solo sito senese". "Dobbiamo essere uniti e determinati. Il Governo eserciti davvero il Golden Power, in Europa abbiamo già presentato un’interrogazione": così Matteo Ricci, europarlamentare Pd.