Papa Francesco all’Angelus: “Sono vicino ai lavoratori della Beko”

Siena, 8 dicembre 2024 – "Sono vicino ai lavoratori di Siena, Fabriano e Ascoli Piceno, che difendono in modo solidale il diritto al lavoro, che è un diritto alla dignità. Che non gli sia tolto il lavoro, per motivi economici o finanziari". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus a proposito dei lavoratori della vertenza Beko, dopo averne ricevuto una delegazione ieri mattina in Vaticano.

I lavoratori di Beko con Papa Francesco e il cardinale Lojudice (Vatican Media)

La delegazione di lavoratori, accompagnata dall’arcivescovo Augusto Paolo Lojudice, è stata ricevuta in udienza dal Pontefice. Già qui Papa Francesco aveva espresso loro sostegno e vicinanza. Oggi però ha voluto ribadirlo durante l’Angelus.