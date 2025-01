Pantaneto, movida e servizi: "Qui non ci sono parcheggi": "Più pulizia nel fine settimana"

Pantaneto, una via piena di vita a volte al centro di polemiche per l’eccessiva “movida”notturna, ma anche una della arterie principali del nostro centro storico, con tante attività ed il passaggio di studenti che si dirigono verso il complesso San Niccolò; una via che è anche una delle principali della contrada del Leocorno. Eppure ci sono pareri discordanti per quanto riguarda la vivibilità di questa zona: c’è chi sostiene che sia necessaria la vita notturna sia per le attività presenti che per quanto riguarda l’attrattiva per gli studenti. Oltre ai locali ci sono anche altri tipi di attività come la libreria Rebecca o il negozio di dolciumi Lecca Lecca, per non parlare poi di Cose Senza Tempo o il negozio aperto da un anno “Enoteca Ambrogio” di Valentina Ambrogio. "Devo ammettere che almeno durante le ore diurne la strada è molto tranquilla, anzi a volte troppo - afferma Valentina Ambrogio - soprattutto nel week-end, durante la mattina specialmente Pantaneto tende ad essere deserta". Un punto di vista interessante che però non si ferma soltanto a quello del passaggio: "Però la via non è pulita, anzi". Un altro tema caldo infatti è proprio quello della pulizia delle strade, che però riguarda tutto il centro storico, anche se Pantaneto riguardo a questo tema è stata menzionata più volte soprattutto per l’ingente quantità di bar e ristoranti. Spesso infatti capita che i residenti si lamentino delle condizioni della via durante il fine settimana, con troppi bicchieri e bottiglie di vetro abbandonati e le strade che tardano ad essere pulite durante le mattinate del fine settimana.

"Purtroppo da quando i pullman non lasciano più i turisti fuori da Porta Romana noi abbiamo sempre meno passaggio, forse il problema principale della mancanza di transito è proprio l’assenza di un parcheggio vicino – ci spiega Martina Bisogni, una delle due proprietarie della libreria Rebecca situata in via Pantaneto 132 – a parte questo però ad essere sinceri non c’è da lamentarsi, io resto aperta solo durante gli orari diurni, di conseguenza non vivo Pantaneto la sera. Comunque lascio la vetrinetta sempre fuori e non ho subito mai un danno - continua poi la commerciante - A dire il vero non mi sembra nemmeno sporca, magari il fine settimana qualche bicchiere o bottiglia, ma niente di più". "Ormai siamo diventati commercianti di una strada secondaria - afferma Elisa Montanelli, del negozio di dolciumi Lecca Lecca - credo che il problema sia proprio la mancanza di un parcheggio nelle vicinanze. Addirittura una volta un turista si è fermato e mi ha chiesto dove fosse il centro, qua siamo a 100 metri da Piazza del Campo (il negozio è situata in Via Pantaneto 29)". "Inoltre- continua Elisa- una cosa che noto, è che gli operatori per la pulizia delle strade si vedono sempre meno, noi ormai siamo qui da un po’ di tempo ed ho notato che ogni anno li vedo con meno frequenza, durante la settimana non è che ce ne sia così bisogno, ma nel fine settimana...". In uno dei primi civici della via si trova il negozio di Gianmarco D’Anna, un negozio di vestiti che si chiama Hit Sneakers. "Io ho aperto due anni e mezzo fa ed in effetti non è da tantissimo che ci sono, però posso dire che, parlando anche con gli altri commercianti, prima quando i pullman scaricavano presso la Porta la strada era nettamente più trafficata, ora c’è sempre meno gente, è diventata monotona-continua poi il giovane negoziante- non mi lamento assolutamente della pulizia perchè è abbastanza pulita, si magari un po’ nel fine settimana ma niente di che, sono anche uno che la vive durante la notte e mi sembra molto tranquilla".

Matteo Cappelli