’Palla al centro’ Oggi Renzi presenta il suo libro

Torna a Siena questa mattina Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in occasione della presentazione del suo ultimo libro ’Palla al centro’. L’appuntamento è alle 11 al Grand Hotel Continental. Il libro, edito da Piemme, è "ricco di aneddoti e rivelazioni scottanti sulle vicende politiche degli ultimi dodici mesi – annuncia la nota stampa –. Una riflessione sul momento storico che l’Italia sta vivendo, sulle sfide che ci attendono come Paese. Renzi in questo libro rilancia le sue battaglie, le sue convinzioni, il suo punto di vista sulle cose". Sarà l’occasione anche per anticipare le prossime mosse di Italia Viva Siena, in vista degli appuntamenti elettorali per le amministrative e le europee.

La riunione della cabina di regia di Italia Viva Siena è convocata per sabato 17 alle 9,30. "Sarà il parlamentino provinciale – annuncia in una nota il partito – a definire intese, alleanze e posizionamenti in vista del turno amministrativo, così come previsto dallo Statuto nazionale. Si tratterà di definire le linee di indirizzo politico programmatico che consentiranno poi di dare la linea nei vari comuni del senese chiamati al voto. Oltre al presidente provinciale Paolo Cucini fanno parte della cabina di regia altri 26 membri rappresentativi del territorio e degli organismi regionali e nazionali". A partire ovviamente da Stefano Scaramelli, capogruppo in consiglio regionale, di cui è anche vicepresidente.