Visite sotto la pioggia. Due cavalli bloccati dall’allerta rossa

Siena, 15 marzo 2025 - La ’prima’ delle visite a Pian delle Fornaci è stata sotto la pioggia. Molto forte al mattino, poi una breve pausa con tanto di spiraglio di sole per riprendere a cadere copiosa intorno alle 17. Nonostante il terzo incomodo del maltempo, veterinari, Comune e Sigerico sono riusciti a trovare la soluzione ai piccoli disagi proseguendo regolarmente gli accertamenti fino a sera. Impossibile superare però l’allerta rossa, scattata anche nella zona di Fucecchio, per la scuderia di Vincenzo Turco. Era d’Onore ed Etue, che dovevano arrivare alle 18, hanno rimandato la visita proprio per via del maltempo. Meglio non mettersi in strada, vista la situazione. Ma potranno recuperare oggi, se la situazione migliorerà, oppure domani. Assenti dunque ’giustificati’ mentre Enpire e Fulmineo invece di presentarsi ieri hanno ottenuto uno slittamento a domenica. Fantomas al contrario ha anticipato: è andato subito a Pian delle Fornaci, nella giornata di avvio degli accertamenti. Per il resto sono stati tutti presenti i mezzosangue che avevano a disposizione l’intera area fuori dalla recinzione per il tondino in attesa del turno. Le visite, invece, nella zona dell’insellaggio mentre i mezzosangue venivano fatti trottare nel corridoio da dove di solito entrano in pista quando ci sono le corse.

I cavalli vengono fatti trottare nello spazio fra l’insellaggio e la rete (foto Di Pietro)

Non è mancato all’appuntamento Gingillo, insieme alla moglie Federica Regnani, con Comancio, El Matador e Charly Brown. Una sfilza i cavalli di Mattia Chiavassa, ben 10, a chiudere sono stati Dada, Ester Queen, Doctor Donald e Moresco della scuderia Fioravanti con Michel Putzu. Un bel tour del force per i veterinari, in mezzo all’(inevitabile) fango. E oggi si replica, sempre con la spada di Damocle del maltempo e l’allerta che prosegue fino alle 14. Alle 8 i cavalli di Scompiglio, alle 9 Benitos con Colagè e poi tutti gli altri. Quanto alla lista degli ammessi all’albo bisognerà attendere, come sempre, la tarda mattinata di lunedì 17.

La.Valde.