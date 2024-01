Palio straordinario a maggio in onore di San Francesco: "Nuovi lavori nella pista"

È ufficiale. Sabato 4 maggio a Piancastagnaio si correrà il Palio straordinario in onore di San Francesco d’Assisi nel ricordo del miracolo delle Stimmate, avvenuto nel romitorio della Verna il 14 settembre 1224 , ottocento anni fa. La comunicazione ufficiale l’ha data il sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato i quattro priori: Sara Fè per Borgo, Claudio Renai per Castello, Lorenzo Vagnoli per Coro, Michele Agnorelli per Voltaia.

Sarà un Palio Francescano che si correrà nella pista della Madonna di San Pietro, che avrà fortissime connotazioni legate al Francescanesimo che sull’Amiata con i suoi monumenti celebri e i numerosi ricordi, ha reso possibile la scelta condivisa dalle contrade e dell’amministrazione comunale, come ha sottolineato il sindaco che ha anche ufficializzato l’elezione del nuovo rettore del Magistrato delle contrade Leonardo Guerrini. Un programma di manifestazioni correlate alla corsa si terranno nella settimana prima della carriera che però avrà come da statuto principalmente i riti del Palio ordinario, corteo, cene propiziatorie, messa del fantino, prova generale, notte delle bandiere, imbandieramento del paese. La conferenza stampa ha avuto un momento particolare con il saluto ufficiale da parte del sindaco Vagaggini che si appresta a concludere il proprio mandato come primo cittadino di Piancastagnaio. Vagaggini ha detto che verranno eseguiti nuovi lavori presso la pista della Madonna di San Pietro.

Top secret l’autore del drappellone dedicato a San Francesco. Sono tre i palii corsi dalla ripresa del Palio Pianese del 1979: nel 1992 si corse il Palio dedicato ai settecento anni della dedicazione della Parrocchia di Santa Maria Assunta con l’accoppiata Fantasm montato da Maurizio Farnetani detto Bucefalo con il capitano vittorioso Anisio Sbrolli che portò in Borgo sua contrada il Palio dipinto dal maestro Dino Dacca. Nel Duemila la contrada di Coro vinse il Palio del Millennio con il cavallo Freschina montato da Mario Canu detto Clemente ed il capitano Alessandro Vinciarelli. Il 9 maggio 2004 fu una domenica drammatica. Si doveva correre il Palio straordinario per l’ anniversario della ripresa del Palio. Al canape si presentarono tre contrade. Il tempo piovoso che ostacolava la partenza, e la contestazione da parte di una contrada, Castello contro il sindaco Walter Vinciarelli che prese la decisione di annullare il Palio e che lasciò la pista scortato dai Carabinieri. Il Palio straordinario venne corso il 4 settembre dello stesso anno e fu vinto dalla contrada di Borgo con il cavallo Owerland montato dal fantino Mario Canu detto Clemente ed il capitano Bruno Cornacchia.

Giuseppe Serafini