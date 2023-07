Siena e il Palio: il giorno dopo, giro della vittoria della Selva. Una festa infinita

Siena, 3 luglio 2023 – Giro della vittoria della Selva dopo la vittoria nel Palio di Provenzano 2023. La contrada si è ritrovata il giorno dopo il trionfo nella carriera con Tittia per il corteo con cui celebra una affermazione netta.

Tittia e Violenta da Clodia hanno guidato la carriera in tutti e tre i giri della piazza. Una giornata da ricordare per Tittia, che centra il suo decimo Palio, il quinto consecutivo e il secondo consecutivo con la stessa Violenta da Clodia.

Per la Selva, subito dopo la vittoria, c’è stato il giubilo nella chiesa di Provenzano, con Tittia portato in trionfo dai contradaioli. Una festa che è andata avanti tutta la notte. E nella mattina di lunedì appunto il giro della vittoria, con le bandiere della contrada che si sono levate in alto.