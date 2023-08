Palio dell’Assunta, l’Oca torna dopo quattro anni e vince una carriera da brividi

Siena, 16 agosto 2023 – Il Palio dell’Assunta 2023 è stato vinto dall’Oca, che tra squalifica e pausa forzata per il Covid era stata lontana dalla piazza per 4 anni. Mossa nervosa, carriera difficile con sei rivali in piazza.

La Giraffa con Tittia aveva preso il via a caccia dell’undicesima vittoria, poi la selva di cadute compresa quella Carlo Sanna detto Brigante, alla settima caduta su 15 carriere. La Pantera con Scompiglio e Anda e Bola sembrava ormai avviata a vincere quando c’è stata una nuova caduta: la Torre, rivale dell’Oca, ha cercato un disperato tentativo di recupero ma il cavallo scosso dell’Oca ha vinto. L’ultimo cavallino scosso ad aver vinto era stato Remorex nel 2019, sempre per l’Assunta.

Zio Frac ha otto anni; ha corso quattro palii vincendone due, quello precedente fu quello di Provenzano 2022.

L’Oca non vinceva da dieci anni: era il Palio Provenzano del 2013 e l’Oca vinse con Tittia sulla rivelazione Guess.