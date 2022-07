Palio di Siena 2022, la diretta. Arrivo da brividi, vince il Drago

Siena, 2 luglio 2022 - Finalmente è di nuovo Palio. Dopo una mattinata nervosa, in seguito all'esclusione di Istrice e Civetta per i lievi infortuni ai cavalli, l'attenzione è tutta per la carriera dedicata alla Madonna di Provenzano.

Si corre in otto, queste le accoppiate fantino-cavallo: la Lupa ha scelto Enrico Bruschelli detto Bellocchio che monterà su Reo Confesso; nel Drago Zio Frac è stato affidato al fantino plurivittorioso Giovanni Atzeni detto Tittia; una coppia di esordienti per il Valdimontone: sono il cavallo Viztichesu e il fantino Antonio Francesco Mula che ieri ha ricevuto il nome di battaglia Shardana; Andrea Coghe detto Tempesta monta Volpino nella contrada del Leocorno; nella Torre l'accoppiata è formata dall'esperto Jonatan Bartoletti detto Scompiglio e il cavallo Viso d'Angelo; nel Bruco Stefano Piras detto Scangeo monta Uragano Rosso; la Pantera invece punta su Elias Mannucci detto Turbine per il cavallo Una per Tutti; Giuseppe Zedde detto Gingillo e Zentile formano l'accoppiata della Chiocciola.

La diretta

20,27: Esce la bandiera del Drago, terzo palio consecutivo per Tittia

20,26: Vince il Drago con Tittia ma si aspetta il responso dei giudici:

20,24: Mossa buona

20,20: Il cavallo del Bruco, Volpino, va verso l'Entrone tra gli applausi. Si corre in sei

20,14: Quarto abbassamento precauzionale del canape, cade Scangeo del Bruco. Stefano Piras portato via in barella: sarebbe un clamoroso quarto forfait. Mossa lunga, oltre 40 minuti, cresce l'oscurità

20,08: Ennesimo colpo di scena: il Leocorno va verso l'Entrone, Tempesta e Volpino non corrono. La Pantera scala di rincorsa, si corre in sette

20,00: Entrano i barbareschi, si asciugano i cavalli

19,58: Scoppia di nuovo il mortaretto, questa volta è una mossa falsa

19,56: Primo avvertimento per la Pantera

19,53: Terzo abbassamento precauzionale del canape

19,48: Di nuovo abbassamento precauzionale del canape

19,45: abbassamento precauzionale del canape, è la Lupa ad aver forzato

19,40: il mossiere richiama le contrade al canape

19,39: subito tutti fuori

19,37: consegnato l'ordine di ingresso: Valdimontone, Bruco, Lupa, Torre, Chiocciola, Drago, Pantera e Leocorno di rincorsa

19,34: entrano i cavalli e i barberi accolti da un boato della folla

19,31: prende posto il mossiere, l'aretino Renato Bircolotti, nominato dpo l'improvvisa indisposizione di Bartolo Ambrosione

19,25: inizia la Sbandierata della Vittoria (senza la Civetta). Il drappellone di Emma Sergeant viene issato

19,14: pronto il canape, il corteo storico si sta concludendo

19,04: Entra in piazza il carroccio dopo l'ingresso della Tartuca, ultima prevista

18,47: Cresce l'attesa nel caldo torrido, prosegue il corteo.

18,23: La Civetta, come annunciato, non ha effettuato le sbandierate dopo l'esclusione dal Palio.

17,58: Fra i tanti ospiti illustri del Palio. arrivata, a sorpresa, anche la speaker della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. Il sindaco De Mossi l'ha accompagnata - fuori programma - a visitare il cantiere del restauro degli affreschi del Buongoverno.

17,15: La conchiglia si riempie, applausi alla sfilata del Drappello dei Carabinieri a cavallo poi l'ingresso solenne del Corteo Storico. Il Corteo durerà oltre due ore: sfileranno tutte e 17 le Contrade senesi, con i figuranti, gli sbandieratori, i tamburini e gli alfieri.

16,40 Con l'inizio dello sgombero della pista in tufo in piazza del Campo, è iniziato alle 16.40, come da regolamento, il secolare rituale che dà inizio al Palio di Siena. Alle 19.30 è prevista l'uscita dei cavalli delle 8 Contrade in gara dal Cortile del Podestà del Palazzo Pubblico.