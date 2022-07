Palio, escluse Civetta e Istrice. De Mossi: "Leggeri infortuni dei due cavalli"

Siena, 2 luglio 2022 - Le contrade di Civetta e Istrice non parteciperanno oggi al Palio. Sono state escluse per "leggeri infortuni ai cavall". È quanto deciso dall'amministrazione comunale dopo la consultazione della commissione veterinaria. "Non è stata una scelta semplice ma sofferta, pensata e documentata", ha spiegato il sindaco Luigi De Mossi in conferenza stampa a Palazzo Berlinghieri. Il sindaco ha precisato che i due animali hanno avuto "piccoli infortuni che non pregiudicano la vita dei cavalli: presto potranno tornare a correre". "Il dovere del Comune prevale sulla passione delle singole Contrade con grande rispetto delle Contrade medesime", ha affermato De Mossi. "Se ci sono dei piccoli infortuni che possono pregiudicare la vita dei cavalli, il Comune ha il dovere di intervenire". E così ha fatto imponendo lo stop alle corse per Vankook, il cavallo della Civetta, e Schietta, il cavallo dell'Istrice. «Il Palio sta rinnovando la sua eccezionale normalità, ecco il messaggio che volevo dare a questa città. Normalità significa legittime aspettative, vuol dire anche agonismo, anche non accettare in maniera dialettica ciò che il Comune può fare e che deve fare per quanto riguarda il Palio». Entra così, il sindaco Luigi De Mossi, nel vivo della polemica che tiene banco in città nelle ore che precedono la Carriera di Provenzano. Il caso Civetta, con la protesta clamorosa davanti all’Entrone che ha ritardato la prova, la rabbia e i cori contro il primo cittadino perché il cavallo Vankook non correrà. La prende larga nella tradizionale conferenza stampa pre-Palio, De Mossi. «L’obiettivo del Comune è la salvaguardia dei cavalli. Se vogliamo riuscire a gestire il Palio nei secoli futuri, come certamente sarà, dobbiamo sempre tenere conto delle mutate sensibilità sociali. Di ciò che dall’oggi a domani può cambiate nell’ottica di un rispetto che abbiamo sempre avuto verso i cavalli». «Se qualche volta ci ...