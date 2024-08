Palio, prima prova alla Lupa ma parte bene il Leocorno. Poi schizza via il Valdimontone

Siena, 13 agosto 2024 – Prima prova con due avversarie accanto, Turbine nel Leocorno su Zentiles e Bellocchio su Zenis nella Civetta. Ma non è certo questo il momento per affermare la rivalità. Il Nicchio, che ha affidato Brivido sardo a Tamurè, si è fatto vedere dalle parti di Scompiglio, tornato nei Servi su un cavallo gestibilissimo e svelto come Veranu, che ha rischiato di vincere a luglio. Nel complesso i cavalli scelti hanno dimostrato di essere affidabili e ben preparati per stare al canape.

A dare la mossa in una Piazza piena e colorata è stata l’Istrice. La Contrada ha fatto indossare di nuovo il giubbetto a Tittia che non andava in Camollia dall’agosto 2017 su Morosita. Una delle accoppiate favorite dell’Assunta. Il mossiere Renato Bircolotti ha gestito bene le fasi fra i canapi, facendo uscire una volta i cavalli. E abbassando rapidamente quando Tittia, con il suo Viso d’angelo fermo al verrocchino, è partito. Subito in testa il Leocorno, schizza via però il Valdimontone ma anche l’esordiente Andrea Sanna a cui la Selva ha affidato Tabacco, vittorioso il 4 luglio scorso nell’Onda, ha preso bene la partenza. Bello spunto di Turbine su Zentiles nel Leocorno, cavallo debuttante dalle grandi potenzialità. Che appartiene a Theodore Westerman, proprietario di Violenta da Cliodia con cui la Contrada ha vinto l’ultimo Palio nel 2022.

Prova senza grossi impegni per le altre accoppiate, Brigante su Ares Elce (Oca), Gingillo su Comancio (Chiocciola) e Grandine su Canarinu (Onda). Bellocchio nella Civetta ritrova il cavallo che l’ha rilanciato, Zenis, montato un anno fa nel Bruco. Ma a vincere la prova è Velluto, che torna in Piazza dopo sette anni, indossando per la prima volta il giubbetto della Lupa sul debuttante Benitos.