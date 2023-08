Palio, una domenica di previsite. La parola ai fantini. Cosa hanno detto

Siena, 6 agosto 2023 - Umidità e temperature basse: in questo clima è iniziata la previsita dei cavalli alla clinica del Ceppo. Qualche fantino è arrivato con felpa e giubbotto, finché il sole timidamente dopo le 8 ha fatto capolino.

Tanti gli appassionati, c'era il capitano della Giraffa Guido Guiggiani che ha seguito con i suoi mangini Tamure', il fantino che ha fatto debuttare nel 2022 e che, ha detto, riparte da via delle Vergini "anche se ci sono altre possibilità importanti".

Confermando "che e' l'ultimo Palio dell'anno per cui ognuno darà il tutto per tutto". Ha portato Ares Elce, uno dei nomi chiacchierati per il lotto.

Scompiglio in grande forma, conferma il pieno recupero dopo la rovinosa caduta di luglio nella Chiocciola. E anche "il buon rapporto dall'inverno con il Bruco". Senza dare comunque nulla per scontato "perché dipende dal cavallo. L'importante e' che non sia come a luglio con uno solo, Violenta, e il Palio finito già il 13".

Al Ceppo anche Shardana, giovane fantino che spera in un'opportunità ribadendo l'intenzione "di correre solo per se' e per chi gli darà fiducia".