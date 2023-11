Palio patrimonio culturale dello Stato. Svolti i sopralluoghi nelle Contrade

E’ arrivato a Siena il fotografo inviato dal Ministero per fare l’annunciato sopralluogo propedeutico allo scatto delle immagini ufficiali degli oggetti che ciascuna Contrada ha proposto come rappresentativi della propria essenza in vista della conclusione, a breve, della prima fase del percorso per dichiarare il Palio patrimonio immateriale culturale dello Stato. I sopralluoghi sono stati effettuati sin dal mattino nelle varie Consorelle per valutare con il fotografo come effettuare lo scatto ufficiale per il dossier. Ad accompagnarlo a turno l’ex rettore del Bruco Gianni Morelli che si era occupato di avviare l’iter, come il suo predecessore Claudio Rossi.

L’ultima verifica è stata svolta nell’Istrice di cui è priore Emanuele Squarci, attuale rettore del Magistrato. La Contrada di Camollia ha scelto un tamburo e la bandiera della vittoria del palio del 2 luglio 2000.Non c’è ancora una data ma, probabilmente, il fotografo tornerà a inizio anno per effettuare il lavoro. Si è riunito intanto lunedì sera il Magistrato durante il quale la commissione di priori che ha lavorato per individuare il nuovo veterinario di riferimento ha illustrato ai colleghi i tre curricula dei professionisti selezionati.

La.Valde.