Palio, l’ex mossiere Giorgio Guglielmi di Vulci a cena in Piazza. Dalle trifore del Comune si affaccia anche Beatrice d’Olanda

Siena, 15 agosto 2024 - Il Palio dal cuore di un mossiere non si cancella mai. Anche se è da tanto che non sale sul verrocchio. Non stupisce dunque che Giorgio Guglielmi di Vulci fosse a cena in Piazza del Campo con l’amico Enzo Giorgi, come mostra la foto. Quest’ultimo è stato l’ombra dei mossiere, loro accompagnatore per anni e anni.

Guglielmi di Vulci ha ricoperto l’incarico di mossiere nei primi anni 2000 con ben 12 presenze, tante quante Amos Cisi e Leonildo Fabbrini. E’ lui ad abbassare il canape a partire dal 2000 quando vinse l’Istrice con Trecciolino su Gangelies, dopo 25 anni di attesa. E’ rimasto ininterrottamente in carica per tutto il 2002, è tornato il 2 luglio 2007, facendo poi entrambe le annate 2008 e 2009. L’ultima Carriera fu quella vinta da Brio su Istriceddu nella Civetta che si corse quasi al buio.

Il Comune di Siena, in occasione del Palio dell’Assunta, ospiterà alcune personalità nazionali e internazionali che si affacceranno dalle trifore per assistere al Corteo Storico e alla Carriera. Fra gli ospiti che hanno dato conferma ci saranno la Regina Beatrice dei Paesi Bassi, accompagnata dalla principessa Mabel e due figlie (saranno presenti anche altri componenti della famiglia reale olandese), l’ambasciatore del Qatar Khaled Youssef Al-Sada, i parlamentari Salvatore Caiata, Chiara Tenerini, Erica Mazzetti, Christopher Trott, ambasciatore britannico presso la Santa Sede, il fotografo Dan Winters, l’attrice Cristiana Dell’Anna, il premio Mangia 2024 Luca Venturi.