Palio in aula, decisione storica

Fronteggiamenti in Piazza, oggi si saprà se il pubblico ministero chiederà (o meno) la condanna per 17 contradaioli, 11 del Nicchio e 6 del Valdimontone, non solo per rissa ma (per 12 di loro) anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Per continuare a fronteggiarsi, questa l’accusa, sarebbero stati spintonati agenti della Municipale fra cui l’allora comandante Rinaldi, più un carabiniere della 6° Brigata Toscana. Inizia infatti la discussione del processo per i fatti del 2 luglio 2018 che tanto fa discutere essendo la prima volta che i contradaioli finiscono in aula per resistenza. Non ci furono sanzioni da parte del Comune per quei fronteggiamenti che, è emerso anche nel corso del dibattimento, sono componente della ritualità della Festa.

Laura Valdesi