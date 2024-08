Palio di Piancastagnaio. È il giorno della verità, ma c’è il timore pioggia

Provaccia del Palio di Piancastagnaio che si è corsa ieri sera alle 18,30 nella pista del parco tematico della Madonna di San Pietro, dopo l’interruzione per l’arrivo dell’elicottero di soccorso Pegaso proveniente da Grosseto, atterrato nel centro della pista in seguito al grave malore di cui è rimasto vittima un commerciante ambulante che stava lavorando accanto al parco, con il proprio furgone di beni alimentari.

La prova poi si è svolta regolarmente con i fantini Giosuè Carboni detto Carburo su Angelo Biondo, Walter Pusceddu detto Bighino su Dubbio, Silvano Mulas detto Voglia su Abracadabra per Coro, Antonio Siri detto Amsicora su Prezioso Diamante, agli ordini del mossiere Calamassi che aveva annullato due mosse.

Prima della prova si era svolta la coinvolgente esibizione dei Carabinieri a cavallo, che hanno effettuato la carica della battaglia di Pastrengo. L’interruzione della prova ha creato molta apprensione per l’anziano vittima del malore, subito soccorso da un medico che accortosi della gravità della situazione, con un iniziale arresto cardiaco, aveva chiesto l’immediato intervento dell’elisoccorso, anche se poco dopo l’uomo ha ripreso conoscenza.

I cavalli sono rientrati in pista dopo mezz’ora, quando Pegaso si è levato in volo verso l’ospedale di Grosseto. La provaccia è stata vinta da Castello. Dopo la provaccia, le contrade si sono ritrovate nelle proprie sedi per effettuare le cene propiziatorie. Oggi, la lunga giornata inizierà con la messa dei fantini e delle dirigenze al santuario della Madonna di San Pietro. Poi la segnatura dei fantini e dei cavalli in Comune, il corteo storico e alle 18,30 e poi la corsa del Palio della Madonna di San Pietro. Anche se l’incognita maltempo fa temere uno slittamento: ieri l’allerta meteo diffuso dalla Regione è di codice giallo per tutta la Toscana.