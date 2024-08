Palio di Piancastagnaio assegnato dai video. Un ’cappotto’ di polemiche per Castello

O

La vittoria di Castello con il cavallo Angelo Rosso e il fantino Giosuè Carboni detto Carburo segna il ’cappotto’ dopo il trionfo nel palio straordinario dello scorso 4 maggio sempre rossoverde con il cavallo Aio de Sedini e Giuseppe Zedde detto Gingillo. Ma il ’cappotto’ rischia di diventare pesante per la contrada di Piazza Castello visto il contorno di polemiche dopo la corsa. La vittoria è stata analizzando video e foto della corsa fino all’ultimo frame, come ha dichiarato il sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi.

Una corsa con un mare di polemiche e tanta rabbia che anche 24 ore dopo aleggia tra paesani e contradaioli mentre dichiarazioni ufficiali non sono pervenute se non il breve commento da parte del capitano vittorioso di Castello Michele Santelli in cui ha evidenziato la soddisfazione del popolo Castellese. Una corsa arrivata dopo cinque mosse false date dal mossiere Davide Busatti. Una corsa in cui Coro con il cavallo Abracadabra montato da Silvano Mulas detto Voglia si è mantenuto in testa per tre giri ma poi è stato ostacolato da Voltaia con Castello che è rientrato arrivando al canapo al fotofinish con Borgo e Coro, mentre Voltaia non aveva compiuto un giro regolamentare. Tensione tra le contrade di Borgo e Castello, Coro a recriminare una vittoria sfumata. E poi la lunga attesa e la decisione finale: "La giuria ha dovuto visionare molte riprese – ha dichiarato il sindaco Capocchi – finché la telecamera perfettamente allineata sull’arrivo mostra il cavallo di Castello anticipare quello di Borgo. Chiediamo scusa– ha poi detto il primo cittadino – alle contrade e ha tutti i presenti al Palio per l’attesa snervante prima dell’assegnazione. I giudici, onde evitare errori, hanno voluto visionare video e foto e questo ha richiesto molto tempo, quindi mi sento di dire un forte grazie alle dirigenze delle quattro contrade per aver placato gli animi dei propri contradaioli in un momento teso e delicato. Un sintomo di crescita e maturità della festa". Il Palio ha visto ospiti illustri. Il campione di calcio Leonardo Bonucci, l’attrice Laura Morante, diversi parlamentari e manager, il campione italiano ferrarese sbandieratore Luca Ghinassi. Alla contrada di Castello è andato il cupello, premio per le migliori comparse. Grande ed entusiasmante la carica dei Carabinieri a cavallo e della battaglia di Pastrengo.

Giuseppe Serafini