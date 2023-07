Palio di Casole d’Elsa Le Contrade hanno scelto Ecco tutte le accoppiate

È conto alla rovescia per il Palio di Casole. Cavalli e fantini sono già pronti: Venabella con fantino Andrea Chessa, Ceommo Ramon con fantino Michel Putzu, Bosea con fantino Antonio Siri, Tempesta da Clodia con fantino Antonio Mula, Carilbom con fantino Adrian Topalli e Bonmarchè con fantino Alessio Migheli.

Il proprietario di Venabella è Francesco Bossini, di Ceommo Ramon è Enzo Vannini, di Bosea è Scuderia Clodia, di Tempesta da Clodia è Giuliano Sampieri, di Carilbom è Riccio Martina e di Bonmarchè è Scuderia Clodia. Questi i vincitori di ogni batteria che saranno abbinati ad una contrada, che correrà il Palio domenica. Per oggi, sabato 8 alle 18 è prevista la prova del Palio,alle 20 la cena nelle rispettive Contrade per una vigilia di grande attesa.

Il giorno del Palio alle 11 la messa preceduta da corteo con autorità e Contrade, alle 17.30 la sfilata dei cavalli, alle 18.15 la benedizione dei cavalli e alle 19.30 il Palio, per concludere alle 20.30 con la cena in pista Rivellino ed a seguire lo spettacolo pirotecnico.

"Stare insieme e ritrovarsi – afferma il primo cittadino di Casole, Andrea Pieragnoli – credo che questo sia il senso del Palio. Non è una corsa fine a se stessa, non è soltanto una storicità tramandata, ma è un qualcosa che oggi vede ritrovarsi insieme molti casolesi. È questo, infatti, il bello della nostra attività".

I contradaioli delle sei contrade, Rivellino, Pievalle, Campagna, Il Merlo, Cavallano e Monteguidi sono già in fermento ed iniziano, così, a scalpitare i cavalli ed anche i preparativi per la pista in terra battuta che ha la peculiare caratteristica di svilupparsi in salita.

È grande, quindi, l’attesa per il giorno di festa di tutta la comunità casolese, come suggerisce lo stesso Presidente del Comitato Palio.

"La nostra festa, il Palio di Casole è questo; ovvero il giorno in cui la nostra comunità si ritrova insieme – afferma Samuele De Santi, Presidente del Comitato Palio – Il Palio non è solo una delle nostre abitudini, non è solo una delle nostre tradizionali manifestazioni, ma è un momento comunitario, che fa parte della nostra storia. Come ogni anno c’è grande felicità per il ritorno del Palio".

Lodovico Andreucci