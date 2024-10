Palio del boscaiolo, trionfa Caselle nella 22esima edizione

Il rione Caselle ha vinto la ventiduesima edizione del Palio del Boscaiolo, originale competizione tra le due contrade della frazione di Castiglione d’Orcia, che dividono simbolicamente il paese, nell’ambito della festa e sagra del fungo e della castagna. Un’ edizione in cui i giovani hanno avuto la meglio portando avanti l’antica tradizione del taglio che una volta caratterizzava la vita della Comunità fatta di lavoratori tagliatori di macchie e boschi e carbonai. Due dicevamo le squadre che si sono affrontate nel taglio effettuato con il segaccio manuale sapientemente e segretamente arrotato dai maestri arrotini. Pian delle Mura rione della parte alta del paese con i colori rosso verde e Caselle dai colori giallo verdi il centro storico della frazione. Queste le squadre. Pian delle Mura: Giorgio Barni, Claudio Rossi, Dudek Adrian, Cristian Ungureanu, Catani Leonardo. Per Caselle: Lorenzo Rossi ,Giovanni Capocchi Francesco Vagaggini, Alessio Lorenzoni, Gabriele Rossi. Speaker della festa anche quest’anno Luca Rossi nella duplice veste di commentatore e neo sindaco di Castiglione d’Orcia . La gara si è svolta nella splendida cornice della contea dei Conti Cervini del Vivo. Una grande folla di turisti e ospiti. Al rullo di tamburo della filarmonica "La Castigliana" le due squadre che hanno sorteggiato il campo da gioco hanno iniziato i tagli dei due tronchi da cui ricavare le cinque rondelle che poi sono state misurate dall’apposita giuria. Per Caselle non c’è stata storia: ha acquistato il punteggio necessario come miglior tempo, precisione e misure. La vittoria è stata assegnata a Caselle che ha ricevuto dalle mani del sindaco Luca Rossi il Palio del Boscaiolo dipinto dall’ artista di Monticchiello Valentina Prati che ha legato il mondo del taglio del Bosco caratteristico locale.

Giuseppe Serafini