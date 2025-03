Palio dei Somari, vince il Cavone : "Finalmente!" urla il torritese Rafia

Vince il Cavone, trionfano i biancoverdi nell’edizione n.68 del Palio dei Somari. La firma la mette Jonathan Guerri "Rafia", uno dei pochissimi torritesi in corsa, primo successo per lui dopo tanti tentativi andati a vuoto. "Rafia" sembrava non dovesse correre, poi ha ricevuto la chiamata. Per il Cavone è la sesta vittoria al Palio dei Somari, l’ultimo successo fu nel 2016 con Michele Paolucci "Mojito".

Nella prima batteria Porta a Pago, con Alessandro Stampigioni "Scheggia", supera Refenero. I rossoverdi vanno alla finalissima. Nella seconda batteria è il Cavone a trionfare con "Rafia", Le Fonti non è mai stata in gara, con il somaro che conclude i tre giri da "scosso" nonostante gli sforzi del fantino torritese, e di contrada, Thomas Ferretti "Brigante".

La terza batteria è quella più combattuta, Porta Gavina, sempre in testa con Matteo Noli "Galletto", la spunta su Porta a Sole con Mirko Ciancagli "Baturlo" che chiude a ridosso. L’ultima batteria, tra Porta Nova e la Stazione, aveva già visto una novità il giorno della vigilia: Alessandro Guerrini "Cobra", il fantino trionfatore nel 2024 e il più vincente nella storia del Palio, a causa di un infortunio alla spalla non ha potuto correre. Porta Nova ha schierato Giorgio Frusteri, altro fantino in arrivo da Asciano. Porta Nova vince con facilità.

Nella batteria di recupero succede l’imprevedibile: Thomas Ferretti, il fantino de Le Fonti, si infortuna e il ciuco riesce in modo spettacolare a vincere da solo. Si va alla finalissima con un’altra sorpresa: Le Fonti schiera, in sostituzione di "Brigante", il fantino Andrea Peruzzi "Drago", torritese con sei trionfi nella manifestazione ottenuti con quattro contrade diverse.

Nell’atto conclusivo, sui quattro giri del Gioco del Pallone, "Rafia" è perfetto, Porta Nova e Porta a Pago ci provano ma era la giornata del Cavone che vince meritatamente. Rafia, portato in trionfo, solleva il panno dipinto da Giuliano Censini ed urla "finalmente"! Premio "Sfoggiato" per il miglior corteo storico a Porta Gavina. Porta a Pago vince per i migliori tamburini (Giovanni Ciumi e Niccolò Picchiarelli), Porta a Sole tra gli sbandieratori (Stefano Falegnami e Michelangelo Mosca).

Luca Stefanucci