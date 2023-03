Palio dei Somari Oggi si parte Estrazione in piazza e Taverne

Estrazione, taverne e spettacoli. Ci siamo. Oggi pomeriggio si apre il programma dell’edizione numero 66 del Palio dei Somari di Torrita di Siena, uno dei primi eventi popolari e folcloristici di richiamo in Toscana con ‘vista sulla primavera’ anche se il tempo ieri non ha dato segnali incoraggianti. Ma c’è fiducia sulla clemenza del meteo per dare una mano ad un appuntamento che dice tanto di Torrita e dei torritesi, della storia, delle passioni e dei sapori di una zona importante della Valdichiana.

Lo start sarà alle 17.30, in piazza Matteotti, con l’estrazione degli abbinamenti delle contrade per i testa a testa al Gioco del Pallone di domenica 19 marzo. La corsa a dorso di somaro sarà infatti il momento conclusivo e più atteso del Palio torritese. Tornando al programma di oggi, alle 19 si aprono le Taverne caratterizzate dai banchetti delle contrade che si trovano dentro o subito fuori le mura del centro storico.

Un appuntamento da sempre particolarmente partecipato per la bella atmosfera che si respira grazie proprio ai volontari delle otto contrade con le specialità della casa da assaporare nelle taverne allestite per l’occasione. Una passeggiata enogastronomica che sarà anche l’occasione per un suggestivo tour notturno nella parte antica del paese. Ma cosa si mangerà? Si vai dai pici al ragù e all’aglione, classici intramontabili, alla ribollita; dai fegatelli con le rape al pollo ‘in galera’ fino agli hamburger ed ai panini con la salsiccia.

E poi i dolci, i vini da dessert da degustare mentre gli spettacoli animeranno il centro storico. Questa sera sono in programma le esibizioni in stile medievale de Lo Mago Abacuc, Fabius il Giullare, la compagnia Kronos Acrobatic Theater con lo spettacolo ‘Rito del Fuoko’ e il dj set conclusivo in piazza Matteotti di Massy Dj. Domani le Taverne avranno una lunga giornata, per la prima volta oltre all’appuntamento serale ci sarà anche quello diurno all’ora di pranzo. Tra gli eventi della domenica, l’edizione numero 11 della Festa dei Giovani Sbandieratori e Tamburini (ore 16) con protagoniste le nuove generazioni del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Torrita di Siena, dei Terzieri Porta Fiorentina e Cassero di Castiglion Fiorentino e dei Bandierai degli Uffizi.

Ieri intanto la festa più amata dai torritesi è finita in televisione. Si è parlato e visto le immagini di alcuni momenti del Palio dei Somari su Rai Uno ad "È sempre mezzogiorno", la popolare trasmissione condotta da Antonella Clerici che accompagna il pranzo di tanti italiani.

Luca Stefanucci