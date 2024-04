Palio dei cittini. Gasparro incanta

Un plauso corale quello che i contradaioli e tutti i senesi hanno rivolto all’artista Giovanni Gasparro per l’opera realizzata per il Palio dei cittini che si corre, come da tradizione, nel Valdimontone. Sarà domani alle 22 nel pratino dei Servi. Sicuramente una delle opere più belle che sono state realizzate per questo evento, quella del maestro incaricato di dipingere il Drappellone di Provenzano. Coniuga il sapore di antico leggendo al contempo perfettamente la nostra Festa. Il bambino vestito con i colori della Balzana sul cavallo a dondolo di legno, alle sue spalle una carta geografica ingiallita dal tempo dove, in Toscana, spicca Siena. Originale l’idea di rappresentare le Contrade con un biglietto dove c’è scritto il loro nome. "A Siena, la Contrada di Valdimontone, in occasione della festa titolare della Madonna del Buon Consiglio, organizza il ’Palio dei Cittini’. Tutte le 17 le contrade si contendono la vittoria del piccolo Drappellone", scrive sul profilo social l’artista. Che conclude: "Sarà visibile nell’oratorio fino al 27 aprile e poi esposto nel Museo della Contrada che lo vincerà".