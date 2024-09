Palio dei Carretti. Stasera piatto forte:. Gran cena medievale. Il progremma

Si entra nel gran finale del programma del Palio dei Carretti che nel 2024 taglia il traguardo del cinquantesimo anno. La manifestazione, che vede in prima linea nell’organizzazione l’Asd G.s. La Rocca in collaborazione con le sei contrade del Palio dei Carretti di Valiano (Castello, Chiesina, Dogana, Fonte, Padule e Ponte), ha già presentato numerosi eventi e stasera il programma continua con il piatto forte: "Gran cena medievale". Domani pomeriggio (ore 17), anticipata dal corteo, l’attesa corsa con la "discesa" dei carretti di legno che sarà decisiva per vincere il panno (in onore del S.S. Crocefisso) dipinto quest’anno da Daniele Brizzi. Confermati gli stessi equipaggi dello scorso anno, l’unica novità arriva dalla contrada Ponte. Castello torna quindi con il pilota Samuele Meacci ed il frenatore Andrea Bambini (la coppia vincitrice nel 2023); la Chiesina con il pilota Samuele Solfanelli ed il frenatore Niky Ingrati; la Dogana con il pilota Eric Ingrati ed il frenatore Alberto Bassanelli; la Fonte con il pilota Lorenzo Peccetti ed il frenatore Luca Bassanelli; Padule con il pilota Giacomo Peccetti ed il frenatore Matteo Buonafortuna ed il Ponte con il pilota Alessandro Catoni ed il frenatore Matteo Rossini. In occasione di questa edizionele vecchie glorie si esibiranno in alcune discese dimostrative. Al termine del Palio sarà festa grande non solo nella contrada vincitrice ma in tutto il paese con tanto di cena dai sapori toscani presso la sala parrocchiale.

Luca Stefanucci