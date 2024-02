’Palestretteinsieme’ Fitness e solidarietà per aiutare gli alluvionati

Palestre senesi unite nel segno della solidarietà. Si terrà domani negli spazi dell’ex caserma di Santa Chiara (messi a disposizione dalla Contrada del Nicchio) l’evento ’Palestretteinsieme’, che prevede un’intera giornata di fitness per raccogliere fondi a sostegno delle palestre alluvionate di Campi Bisenzio e Pontedera. La kermesse, aperta a tutti, è stata promossa da Monica Valacchi, insegnante della palestra President, con le colleghe Annarita Cioncolini del Fuori Asse e Cecilia Morbidelli della Gymnica 2000. Insieme hanno coinvolto altre colleghe senesi per realizzare l’iniziativa benefica. Ospiti dell’evento saranno Valeria Milanesi ed Elisa Fabbri, che con il loro lavoro vogliono contribuire al successo delle nozze tra fitness e solidarietà.

La manifestazione si svolgerà con attività motoria sia di tipo olistico (pilates eyoga) sia di tipo dinamico (arti marziali, tabata, funzionale, body core), aperte a tutti dalle 10 alle 17.

Il ricavato, esclusivamente a offerta, sarà devoluto ad attività già contattate e verrà consegnato personalmente dalle organizzatrici dell’evento senese ai colleghi alluvionati.

Sia Valacchi che Cioncolini e Morbidelli sono rimaste colpite dalle immagini circolate sui social del disastro provocato dall’alluvione, per questo hanno deciso di non restare a guardare ma di scendere in campo, mettendosi a disposizione per aiutare le palestre danneggiate a rimettersi in piedi. Di qui la scelta di unire, come detto, fitness e solidarietà.

Si può prenotare la lezione a cui si vuole partecipare presso le palestre aderenti all’iniziativa, ma ci si può presentare anche direttamente all’ex caserma di Santa Chiara in abbigliamento sportivo e con il proprio tappetino per seguire una lezione pratica.

C.B.