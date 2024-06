Palazzo Sozzini Malavolti. Partiti i lavori per l’albergo

L’obiettivo è puntato sul 2026, per il completamento di un’importante operazione di recupero che trasformerà palazzo Sozzini Malavolti in via Pantaneto, storica sede dell’Inps e poi dell’Università per Stranieri, in un albergo di lusso a due passi da piazza del Campo. L’intervento è già iniziato, anche se per il momento dall’esterno traspare poco. Ma sono partiti i saggi tecnici per poi aprire il cantiere vero e proprio, che avrà come impegno aggiuntivo quella di rispettare i vincoli della Soprintendenza per un palazzo di elevate valore storico e architettonico.

Il complesso recupero riguarderà anche le aree esterne, con i giardini che si aprono verso la valle di Follonica, per un impegno di spesa previsto intorno ai venti milioni di euro. La superficie complessiva è di circa quattromila metri quadri, previste camere, suites, un centro benessere, il giardino monumentale e un’attenzione particolare agli arredi del Fantastici. La stima dei lavori è in 24 mesi, quindi nella primavera-estate del 2026 sarà pronta la struttura che si inserisce in un segmento di offerta in cui il centro storico è decisamente più carente rispetto invece alla provincia, dove si concentrano gli alloggi di lusso. La novità arriva in un settore che negli ultimi anni è stato piuttosto movimentato, anche per gli effetti del periodo Covid che ha messo a dura prova molti soggetti. Si era parlato anche di altre ipotesi simili e sempre nel centro storico (ex distretto di Santa Chiara), che però al momento sono in stand by. Dopo venti anni dall’addio dell’Università per Stranieri, tornerà quindi a vivere quel palazzo del XVI secolo che rappresenta un vero gioiello nei pressi della piazza del Campo.

O.P.