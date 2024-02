Palazzo pubblico gioca la partita del nuovo Siena

Prima le accuse dei tifosi, poi le parole dell’allenatore Magrini in sala stampa, ora quelle del presidente Giacomini che, con toni pacati ma diretti, lamenta una certa insoddisfazione. E non solo per i tempi dilatati della vicenda stadio, ancora tra le mani del Consiglio di Stato, ma anche per un entusiasmo (e non parla di tifosi) avvertito in città all’inizio, ma poi più o meno evaporato con il trascorrere dei mesi. Anche di questo si parlerà, è facile prevedere, nell’incontro programmato per domani tra la società bianconera e l’amministrazione comunale. Il presidente della Robur chiede più garanzie per il futuro, a fronte di spese certe e destinate a crescere. Al Comune, per quanto di sua competenza, spettano le risposte.