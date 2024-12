Palazzo pubblico aderisce a ’Dieci Comuni’

Via libera alla partecipazione del Comune al progetto “Dieci Comuni”, un’iniziativa di promozione turistica e marketing territoriale che coinvolge Francia e Principato di Monaco. La delibera è stata proposta dall’assessore all’ambiente e al decoro urbano Barbara Magi. "Questo progetto – spiega Magi - rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere Siena in un contesto internazionale privilegiato come la Costa Azzurra e il Principato di Monaco. Attraverso il progetto ‘Dieci Comuni’ potremo valorizzare il nostro patrimonio culturale, naturale ed enogastronomico, oltre a sviluppare una cultura turistica sostenibile e consapevole".

Il contributo economico di dodicimila euro, stanziato dal Comune di Siena per l’adesione, "consentirà di beneficiare – si legge nella nota stampa del Copmune – di una promozione mirata e di eventi strategici organizzati sul territorio francese. La partecipazione include anche la valorizzazione di itinerari culturali e naturalistici di prossimità, promuovendo un turismo esperienziale e sostenibile".