Palazzo Massaini Nuova icona di un’area

Non è l’aurora boreale ma, sebbene appartengano alla stessa ’famiglia’, il tramonto alle spalle di Palazzo Massaini, sulla strada tra Montepulciano e Pienza, si candida come serio concorrente dei cipressini della Val d’Orcia. Con l’arrivo della bella stagione, con queste temperature particolarmente elevate, dalle 20 fino all’imbrunire, la staccionata che affaccia sul suggestivo scenario si affolla di pubblico, composto da squadre di photo-traveller, guidati dalle agenzie, da un gruppetto di habitué, che si danno appuntamento per tentare di cogliere ogni sera una sfumatura di maggior effetto, o, infine, da chi, passando lungo quel percorso, viene colpito dal sole calante che dà spettacolo, tingendo di rosso l’intero panorama.

Non mancano poi tutti gli elementi della più classica iconografia toscana, e cioè le colline, un’antica costruzione, una sorta di castello in pietra e mattoni, su un poggio, un viale cipressi dall’armonioso profilo, e il verde, in mille gradazioni. E’ uno dei set più battuti dai fotografi per gli album di nozze.

D.M.