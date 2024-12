Palazzo delle Papesse: eventi culturali e mostra di Julio Le Parc a Siena

L’inverno del Palazzo delle Papesse si tinge ancora dei colori di Julio Le Parc. Attorno alla sua mostra ‘The discover of perception’ sbocciano infatti altre iniziative, messe a punto da Opera Laboratori, per riscaldare i pomeriggi senesi e aprire a tutti le porte dello storico palazzo nel cuore di Siena.

Non solo uno spazio museale, ma anche il luogo ideale per aperitivi cromatici, laboratori di disegno, musica e, presto, anche sessioni di yoga. Oltre ovviamente alle più convenzionali visite guidate alla scoperta sia delle opere esposte sia del palazzo stesso, tornato a recitare un ruolo importante nel tessuto sociale cittadino.

Oggi (domenica 8) un altro appuntamento del calendario dei ‘Super days’. Alle 10.30 si inizierà con la visita guidata alla mostra di Julio le Parc, padre della optical art. Alle 12 è in programma ‘Sguardo base’, tour guidato che si propone di accendere la curiosità nei visitatori in dialogo con le oltre settanta opere esposte in mostra. Nel pomeriggio alle 15 una visita guidata al Palazzo e all’esposizione dell’artista argentino. La giornata si concluderà alle 16 con il corso di disegno rivolto anche, e soprattutto, a chi crede di non essere in possesso di particolari doti manuali.

Gli appuntamenti proseguiranno poi con la degli Unconventional Singers che terranno un concerto itinerante tra le sale del Palazzo delle Papesse domenica 22 alle 18, alle 19 e alle 20. Venerdì 27 alle 16.30 il laboratorio floreale in collaborazione con il Garden Club Siena per creare il proprio centrotavola di Capodanno.

Mentre dal 13 dicembre fino al 16 marzo l’appuntamento è con i weekend di gusto al Papesse Bistrot: ogni venerdì dalle 16.30 cioccolata calda e vin brulé, ogni sabato dalle 17 degustazioni di tè, tisane e pasticceria e ogni domenica, dall’apertura fino alle 15, brunch con piatti dedicati.

E a gennaio un’altra grande novità. Per cinque lunedì dal 13 gennaio al 10 febbraio con ‘Yoga e arte alle Papesse’ sarà possibile praticare questa disciplina millenaria all’interno delle sale di fronte alle opere di Julio Le Parc dalle 17.30 alle ore 19.

Inoltre, per un Natale all’insegna della cultura arriva l’iniziativa ‘Dear Guests’. "Oltre a essere la denominazione dell’innovativo Visitor Center di Opera Laboratori – spiegano i responsabili del progetto – diventa il luogo, anche con il suo portale online, dove poter acquistare il regalo giusto e restare aggiornati su eventi, visite guidate, attività didattiche, concerti, wine&food tasting, cycling routes e aperture straordinarie".