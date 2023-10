Palazzo Chigi . Piccolomini e villa Brandi. Aperture straordinarie

1Sabato aperture straordinarie e gratuite di Palazzo Chigi alla Postierla e Villa Brandi. La dimora senese, Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla, aprirà dalle 9 alle 13, con ingresso gratuito e non occorre la prenotazione. A Villa Brandi anche sabato prossimo saranno disponibili visite guidate gratuite in due orari, alle 9.30 e 11. Per partecipare è consigliata la prenotazione al seguente indirizzo email: pin-si.villabrandi@cultura.gov.it.