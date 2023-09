Poggibonsi, decine di edifici ispezionati dopo il crollo della palazzina

Poggibonsi, 2 settembre 2023 – Una settimana fa il crollo di un muro e di un solaio in una palazzina in via della Repubblica a Poggibonsi, ora la decisione da parte del Comune di avviare una maxi ispezione in tutte le cantine e i locali interrati della parte alta del centro storico, alcune decine in tutto.

Un'operazione condotta dai tecnici e dalla polizia municipale ed effettuata a partire dalle strade più vicine a quella interessata dal cedimento che comunque non aveva causato feriti. Le ispezioni riguardano un totale di 11 vie. I monitoraggi hanno rilevato infiltrazioni di piccole quantità di acqua in alcune cantine verificate. I campioni sono stati prelevati e inviati ad analizzare per stabilire le caratteristiche e la provenienza delle infiltrazioni stesse.

“Come amministrazione riteniamo utile fare una ricognizione completa di tutti i locali interrati. È una operazione straordinaria nell'interesse della sicurezza pubblica. E che necessita della collaborazione dei cittadini”, ha spiegato il sindaco David Bussagli. Gli accertamenti proseguiranno per tutta la settimana. Intanto le 11 famiglie evacuate, 25 persone in totale, rimangono ospiti di alberghi in attesa di una sistemazione.