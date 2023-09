Palazzetto, le soluzioni Tutte le palestre agibili nel periodo dei lavori Il nodo allenamenti

di Guido De Leo

Dopo le parole dell’assessore allo sport Lorenzo Lorè di due giorni fa si va delineando la questione legata a una soluzione tampone per gli allenamenti di Emma Villas, Mens Sana Basketball con annesse giovanili e Polisportiva Mens Sana 1871. Partendo da quest’ultima, ieri in sede di presentazione delle due nuove sezioni, scherma e ginnastica ritmica, il presidente biancoverde Antonio Saccone ha fatto chiarezza sulla questione impianti che esulano dal parquet centrale, cuore del lavori di messa in sicurezza fino a fine ottobre, secondo il cronoprogramma stilato dall’amministrazione comunale.

La società di viale Sclavo ha infatti comunicato a tutti i soci che, nonostante le imminenti fasi di messa in sicurezza dell’impianto del PalaEstra, tutti i servizi affini alla Polisportiva rimarranno attivi. Infatti, come comunicato dall’amministrazione comunale, solo il campo centrale sarà impraticabile per consentire le operazioni di messa in sicurezza del Palasport. Tutte le aree adiacenti al campo centrale potranno essere utilizzate per lo svolgimento dei corsi e delle attività come da programma.

"A nome di tutta la Polisportiva – ha detto Saccone – desidero ringraziare il Comune di Siena e l’assessore Lorenzo Lorè, per aver trovato la soluzione più giusta affinché si potessero limitare i disagi dovuti dalla messa in sicurezza del PalaEstra. Nonostante l’urgenza e la necessità di effettuare i lavori, il Comune di Siena ha cercato di dare ascolto a tutte le parti interessate, cercando di trovare la soluzione che potesse arrecare il minor disagio possibile, e di questo ne siamo grati. Il fatto di aver ampliato proprio adesso il numero di sezioni testimonia di come questa fase sia transitoria. Le difficoltà sono logicamente quindi a tempo ma non così gravi da sospendere nulla perché negli altri nostri impianti sarà possibile svolgere regolare attività".

Passando alla Mens Sana Basketball, cioè la prima squadra, sia per gli allenamenti che per le gara interne di Coppa e campionato la soluzione tampone dovrebbe essere con ogni probabilità il palazzetto del Cus all’Acquacalda, di cui usufruirà anche la Stosa Virtus per le gare interne del torneo di B Interregionale.

Per quando riguarda il settore giovanile della Mens Sana Basketball Academy, diretto da Pierfrancesco Binella, le soluzioni individuate per gli allenamenti al momento dovrebbero essere due: il PalaGiannelli di Viale Sclavo e la pista Engels Lambardi di Colonna San Marco, casa del Siena Hockey.

Infine la Emma Villas Volley: la soluzione sperimentata nella prima settimana di lavoro dopo il raduno, ovvero gli allenamenti di mattina ospiti del Costone, mentre nel pomeriggio in palestra al PalaEstra, sembra aver convinto società e staff e quindi si proseguirà su questa strada.

La prossima settimana, mercoledì 13, scadranno i termini per partecipare al bando di gara del Comune, che entro lunedì 18 sceglierà la ditta vincitrice e contestualmente darà di fatto il via all’apertura del cantiere.