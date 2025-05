Paladino cittadino onorario: "Da lui grande contributo alla crescita del territorio"

Cittadinanza onoraria per lo scultore Mimmo Paladino, che così tanta bellezza ha donato a Poggibonsi, instaurando con la città un rapporto speciale. Già scelta la data della cerimonia: il 7 giugno. Sarà un giorno di festa per tutti: per l’artista, ma anche per la comunità, che potrà finalmente testimoniare la sua riconoscenza a questo artista di fama internazionale che ha veramente un forte legame con la città di Poggibonsi. La proposta di conferire la cittadinanza a Paladino, avanzata dall’Associazione Arte Continua, è stata accolta dalla Giunta che l’ha quindi presentata in consiglio comunale dove ha ottenuto il voto unanime da parte di tutti i consiglieri e le consigliere.

"Ringraziamo l’Associazione Arte Continua per l’impegno ormai decennale che dedica a promuovere l’arte contemporanea nella nostra città e in tutta la Valdelsa e per averci proposto di rendere Mimmo Paladino cittadino onorario di Poggibonsi – afferma l’assessora alla Cultura, Elisa Tozzetti- – Un grande artista che ha dato un contributo importante alla crescita artistica e culturale di tutto il territorio".

Mimmo Paladino è una figura di grande rilievo nella comunità internazionale dell’arte. Per Poggibonsi ha realizzato l’opera ’I Dormienti’, donata alla città nel 2000 e accompagnata da qualche anno dalle musiche del celebre compositore Brian Eno. Questa installazione, che si trova alla Fonte delle Fate, è stata realizzata in occasione della terza edizione di Arte all’Arte nel 1998 ed è diventata un simbolo di bellezza e riflessione, contribuendo alla promozione culturale di tutto il territorio. L’opera ha arricchito il patrimonio artistico locale, attirando visitatori e appassionati d’arte da tutto il mondo e consolidando la vocazione culturale della città. "E’ una personalità che ha valorizzato e valorizza, con la propria arte, la nostra città, legandola alla scena artistica internazionale dell’arte contemporanea – aggiunge Tozzetti – Paladino è tornato a Poggibonsi anche in tempi recenti, nel 2023. Segno di un suo legame con la città molto forte e che con questo riconoscimento intendiamo rafforzare ancora di più". Il conferimento della cittadinanza allo scultore sarà uno degli eventi del programma dedicato all’arte contemporanea promosso da Associazione Arte Continua e Fondazione Elsa.