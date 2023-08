’Pacchetto scuola’ Bando al via e domande entro il 22 settembre

1Si chiama ’Pacchetto Scuola’ il bando pubblicato dal Comune per l’erogazione di un contributo economico destinato a garantire il diritto allo studio per l’anno 202324. Il contributo, finalizzato a sostenere le spese per la frequenza scolastica, è riservato agli studenti di famiglie con Isee non superiore a 15.748,78 euro, che risiedono a Siena, età non superiore a 20 anni, iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado. Domande entro il 22 settembre.