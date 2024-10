Ottantenne trovato dopo ore. "Grazie carabinieri"

"Grazie carabinieri". Parole venute dal cuore quelle della moglie di un uomo di 83 anni di Colle che aveva perso l’orientamento. Un po’ l’età, un po’ qualche momento di ’stanca’ della memoria che negli ultimi tempi si presentava. C’era voluto poco per infilarsi in macchina e finire chissà come fuori strada. A ritrovarlo, dopo ore e ore di battute, nel cuore della notte, sono stati i carabinieri della compagnia di Poggibonsi. Non si erano dati per vinti. Quell’anziano andava ritrovato per forza. Poteva avere bisogno di aiuto e non sapere come cavarsela. Probabilmente aveva vagato senza meta per ore non riuscendo più a trovare la strada che riportava a casa. Finché l’indicazione preziosa è giunta dal piccolo dispositivo montato sulla macchina che era adibito proprio a segnalare eventuali incidenti.

Non poteva essere andato troppo lontano. Infatti l’hanno rintracciato sotto Ulignano, qualche ora prima delle 4 di domenica. Nel cuore della notte. Era finito fuori strada con l’auto, concludendo la corsa dentro ad un pollaio. Era infreddolito, quando i carabinieri si sono avvicinati e l’hanno portato al sicuro. Non si era fatto male, diranno poi i medici di Campostaggia. "Grazie carabinieri", ha ripetuto più volte la moglie riabbracciardo il marito. A volte basta poco per scaldare il cuore delle persone. L’impegno dei militari c’è riuscito, rendendo felice una famiglia.