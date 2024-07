’Osteo-reuma’. Esperti a confronto su pro e contro

Da domani a sabato la terza edizione di ’Osteo-reuma: pro-contro’ all’Hotel Four Points by Sheraton, con responsabile scientifico il professor Bruno Frediani, direttore della Reumatologia delle Scotte e presidente SIOMMMS. "L’ osteoporosi in una città come Siena – dice il professor Frediani - colpisce 4mila soggetti che hanno un alto rischio di fratture vertebrali, femorali, del polso. Circa 600 senesi vengono colpiti da una frattura da fragilità, con costi diretti ed indiretti che possono essere quantificate intorno ai 10 milioni di euro". Al congresso parteciperanno reumatologi, internisti, ortopedici, geriatri, fisiatri ed endocrinologi.