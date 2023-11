Ospitalità per disabili. Santa Petronilla oggi apre le sue porte

Oggi dalle 15 Santa Petronilla apre le porte per far conoscere come funziona il complesso di ospitalità per persone con disabilità. L’iniziativa, promossa dalla Società della Salute Senese con Comune e cooperativa Medihospes, sarà anche l’occasione per mostrare quanto realizzato dagli ospiti nei laboratori di arte, ceramica e falegnameria. Santa Petronilla svolge servizi di carattere residenziale e semiresidenziale: la residenza sanitaria per disabili (Rsd) ospita giovani adulti con disabilità stabilizzata non assistibili al domicilio. Il Centro Diurno per disabili (CD) accoglie con interventi integrati di carattere educativo e socio riabilitativo.