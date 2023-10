Ospedale, riapre il bar. C’è pure il minimarket

Un importante servizio offerto dall’ospedale di Campostaggia, torna pienamente a disposizione degli utenti e con un nuovo orario: dal lunedì al sabato dalle 6,30 alle 18 e la domenica e i giorni festivi dalle 6,30 alle 14. E’ il bar collocato allo stesso piano dell’accoglienza, del Cup, dello sportello per il ritiro dei referti, degli ascensori verso i reparti e della farmacia interna del padiglione inaugurato nel 2000. L’opera di rinnovamento del locale per la somministrazione di cibi e bevande, durata come da previsioni una decina di giorni, è stata adesso completata. Con i lavori di ristrutturazione ormai ultimati, da adesso è possibile per tutti riprendere a contare sugli spazi dedicati al ristoro: un luogo di riferimento per il personale sanitario, per i visitatori e per chi deve recarsi a Campostaggia per prelievi ed esami da tutta la Valdelsa, nell’area sia senese che fiorentina. E’ andato dunque in porto l’obiettivo, a suo tempo illustrato, di rendere gli ambienti più accoglienti e luminosi a beneficio della comunità.

Oltre alla superficie del bar, è di nuovo attivo in una nuova veste anche il minimarket nella struttura di Campostaggia. La novità, per il recente periodo, è invece rappresentata dagli scaffali riservati alla vendita di quotidiani e riviste, come del resto era avvenuto in passato per un certo arco di tempo. Inoltre, in seguito all’intervento, è stata valorizzata maggiormente la zona dell’ampia terrazza collegata proprio con il bar. Come ulteriore servizio per l’utenza, si fa sapere dalla Asl Toscana Sudest, sono poi in corso le installazioni di alcune postazioni Usb per ricariche di cellulari o sistemi digitali.

Paolo Bartalini