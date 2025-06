Ospedale di Nottola. Ippoterapia come cura

La Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana Senese e Fondazione Rotary Club Chianciano-Chiusi-Montepulciano Ets hanno firmato un protocollo triennale per l’ippoterapia per bambini e ragazzi. L’accordo è stato siglato nell’Auditorium dell’ospedale di Nottola. L’Asl Toscana Sud Est spiega: "L’ippoterapia è rivolta a minorenni con disabilità o con disagio sociale. Vengono fatte lezioni di gruppo o individuali, guidate da addetti specializzati, al centro ippico Benefizio di Sinalunga". Hanno partecipato alla firma, il presidente della SdS Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana Senese Michele Angiolini (che è anche il sindaco di Montepulciano), il direttore della SdS Marco Picciolini, il presidente della Fondazione Rotary Club Chianciano-Chiusi-Montepulciano Ets Marcello Berna e il presidente del Rotary Club Chianciano-Chiusi-Montepulciano Carlo Salvioni. Per Angiolini "l’ippoterapia, promossa con impegno e competenza dal Rotary, ha già coinvolto moltissimi bambini e bambine di tutto del territorio della Società della Salute: si tratta di una disciplina terapeutica che utilizza il cavallo come supporto alle cure mediche, contribuendo in modo significativo al miglioramento di diverse patologie, con benefici sul piano fisico, cognitivo ed emotivo". Concorde Salvioni: "Per noi è un risultato importante, frutto del lavoro di un anno; sono pochi i Rotary Club con una propria Fondazione. La soddisfazione è soprattutto di poter dare un futuro solido al service dell’ippoterapia, utile sia ai ragazzi che alle loro famiglie".