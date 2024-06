Ospedale di comunità. C’è il trasporto sociale

Si chiama "Un ponte per la comunità" ed è un progetto di trasporto sociale che permetterà all’utenza di raggiungere il presidio sanitario di Montalcino senza troppi disagi visto che la struttura sarà presto interessata da lavori di ristrutturazione. In poche parole si tratta di aiutare gli utenti a raggiungere il presidio senza dover ogni volta ’lottare’ per un parcheggio come ormai avviene da anni. Il progetto, realizzato dal Comune di Montalcino con le due confraternite di Misericordia operanti sul territorio, funzionerà come un servizio di trasporto urbano rivolto a persone, pazienti e dipendenti della struttura. Il servizio sarà completamente gratuito per l’utenza e dipendenti Asl; saranno previste corse nei soli giorni feriali, compreso il sabato, con una fascia oraria dalle 06:45 alle 14:15 con 24 corse giornaliere, una ogni 20 minuti. Il servizio partirà dal parcheggio dello Spuntone ed effettuerà le seguenti fermate: Parcheggio dello Spuntone (Capolinea) - Ospedale di Comunità (Capolinea), Parcheggio di Viale Strozzi (salita intermedia a richiesta). Questo progetto si è reso necessario perché attualmente il presidio, risultato beneficiario delle risorse del Pnrr, sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione, nell’ottica di un Ospedale di Comunità maggiormente operativo in modo da garantire ai cittadini un adeguato livello di servizi. I lavori incideranno su un numero di circa 10 posti auto, riducendo così l’utilizzo dei parcheggi in prossimità della struttura e quindi il regolare accesso alla stessa, dunque il Comune, per poter assicurare la regolare fruizione dei servizi sanitari e poter erogare le prestazioni, si è fatto promotore dell’iniziativa che diverrà operativa grazie ai mezzi delle due associazioni che effettueranno i trasporti con i dipendenti e i volontari a disposizione.

Andrea Falciani