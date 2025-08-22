Orto Botanico chiuso fino a marzo 2026. Nuovo ingresso e riqualificazione

L’Orto Botanico dell’Università di Siena è temporaneamente chiuso - da ieri e fino al marzo 2026 – per i lavori del progetto PNNR, Missione 1 Cultura 4.0, denominato ‘Intervento per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive’, al fine di proseguire nei lavori previsti dal progetto approvato dall’Ateneo senese. "Si informa il pubblico che, a partire dal 20 agosto 2025 - si legge in un post dell’ateneo –, l’Orto Botanico dell’Università di Siena resterà chiuso fino a marzo 2026 per consentire il completamento dei lavori di riqualificazione. L’intervento, già in fase avanzata, prevede in particolare la realizzazione di un nuovo ingresso privo di barriere architettoniche, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la sicurezza della struttura. Il Sistema Museale Universitario Senese ringrazia per la comprensione e dà appuntamento alla primavera 2026, quando l’Orto Botanico potrà essere nuovamente visitato in una veste rinnovata e più inclusiva". L’intervento, per la realizzazione di un nuovo ingresso allo scopo di rimuovere le barriere fisiche esistenti, richiede di inibire l’accesso all’intera area dell’Orto Botanico: il cartellone con le indicazioni dei lavori riporta la cifra (a base di gara) di 839mila euro.