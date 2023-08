'Orizzonti verticali' a San Gimignano: danza, incontri e arte

Spazio nei luoghi magici di San Gimignano per il popolare evento multiculturale della undicesima edizione di ’Orizzonti verticali’, che chiude oggi il sipario sul palcoscenico naturale della piazza Duomo, nella Rocca e nella suggestiva piazza Pecori. Va in scena l’ultimo atto della tre giorni delle ’arti sceniche in cantiere - Aurora della metamorfosi’ fra danza, incontri, cultura letteraria e installazioni. Alle 11 nel salone della Galleria Continua di via del Castello incontro degli artisti di teatro Akropolis, alle 12,30 in piazza Duomo la performance-installazione ’Sentieri di carta’ opera firmata dal Giardino Chiuso.

’Sentieri di carta’ costruita su un palcoscenico vuoto posto in un luogo centrale della piazza cuore vitale della città, "perché c’è estremo bisogno di incontro sociale e di scambio". Dalle 19 performance-danza "Bianchisentieri Aurora" di Giardino Chiuso e presentazione di libri nel parco della Rocca con la presentazione di ’Firenze, Novecento’, Skira Editore 2023, a cura di Valentina Gensini dedicato alla danza alla presenza di Marinella Guatterini.

Alle 21,15, ora canonica, chiude il sipario il trittico ’Orizzonti verticali’ con il concerto per quattro violoncelli dell’Accademia Musicale Chigiana a cura del maestro Antonio Meneses, "disperdendo le note verso questa aurora della metamorfosi, tra il passato e il futuro".

Il tutto messo in scena dalla direzione artistica di Patrizia de Bari e dal regista Tuccio Guicciardini della compagnia Giardino Chiuso in collaborazione con Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee e con il contributo di Regione Toscana e Comune di San Gimignano, assessorato alla cultura.

Romano Francardelli