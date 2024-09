’Orgoglio della Colle Sportiva’. Parata di 2mila atleti e 30 società

Una cosa simile a Colle non si era mai vista. Presentazioni ce ne sono state tante, sfilate anche di più, ma una passerella per più di 2mila persone come ieri in piazza Arnolfo di Cambio non c’era mai stata. Non per niente era la sfilata dell’"Orgoglio della Colle Sportiva", evento in cui tutte le associazioni sportive cittadine hanno presentato i tesserati, che si apprestano a disputare campionati e competizioni della nuova stagione agonistica. Con 30 società presenti e oltre 2mila atleti in pedana, quasi tutte le discipline sportive erano rappresentate: praticamente una cerimonia d’apertura olimpica tutta colligiana, con calcio, basket, pallavolo, rugby, nuoto, pattinaggio, atletica leggera, scherma, tennis, ping pong, golf, danza sportiva, arti marziali. "Perché a Colle – come sottolinea l’assessore allo sport, Valerio Peruzzi – abbiamo un’offerta sportiva tra le più vaste per tipologie di discipline di tutta la provincia ed era giusto valorizzare questo bellissimo mondo fatto di atleti e tecnici e in cui operano tantissimi volontari, che ne sono il cuore pulsante. Fin dal mio insediamento – prosegue – volevo realizzare un appuntamento in città attraverso il quale tutta la cittadinanza potesse entrare in contatto con il nostro mondo sportivo, fatto di tantissime associazioni, società e, soprattutto, persone. E’ stato un bel momento per conoscere quel variegato mondo, che trova collocazione in tutte le tante strutture sportive della nostra città, dagli stadi ai palazzetti, dalle palestre alla piscina. E bellissimo – conclude l’assessore – è stato far conoscere più da vicino ai concittadini il tesoro di associazioni sportive della città, che abbracciano un universo di discipline, dando un volto a quegli atleti che nella prossima stagione difenderanno i colori biancorossi in giro per l’Italia e segnarel’inizio di un nuovo processo di valorizzazione dello sport colligiano". L’evento si è aperto con la disputa di un inedito ‘Torneo Multisport’ (Basket, Calcio, Pallavolo e Ping Pong), per proseguire con le presentazioni e la premiazione di atleti e società che hanno ottenuto successi nella passata stagione agonistica.