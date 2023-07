Orgoglio Alessandro Scelto a Monteroni d'Arbia per il Jamboree Alessandro Savelli, classe 2008, parteciperà al 25° Jamboree in Corea del Sud, il più grande raduno di scout al mondo, come ambasciatore d'Italia. Un'esperienza unica per il giovane e per il gruppo scout Agesci Monteroni d'Arbia 1.