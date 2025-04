Orcia Wine Festival. Record di aziende

A poche settimane dalla quattordicesima edizione dell’Orcia Wine Festival, in programma dal 24 al 27 aprile, il Comune di San Quirico d’Orcia – organizzatore del festival in collaborazione con il Consorzio del Vino Orcia - annuncia il record di aziende vitivinicole partecipanti alla kermesse enologica dedicata ai vini della denominazione Orcia, nelle sale affrescate di Palazzo Chigi dove per quattro giorni troveranno spazio degustazioni tecniche guidate e banchi di assaggio.

Saranno infatti 21 le cantine partecipanti all’edizione 2025, mai fino ad oggi la presenza di aziende aveva superato le venti aziende. Ecco quali sono le cantine partecipanti: Atrivm, Bagnaia, Campotondo, Capitoni, Casagori, Dirimpettaio, Donatella Cinelli Colombini, Fabbrica Pienza, La Canonica, La Grancia di Spedaletto, La Nascosta, Olivi – Le Buche, Palazzo Massaini, Podere Albiano, Poggio Grande, Roberto Mascelloni, Sampieri del Fa’, Sassodisole, Tenuta Sanoner, Valdorcia Terre Senesi, Vegliena.

"Le aziende vitivinicole della Val d’Orcia saranno come mai protagoniste – afferma Marco Bartoli, sindaco di San Quirico d’Orcia –. Orcia Wine Festival si conferma un grande evento strutturato e riconosciuto".

"Sarà un’edizione molto particolare questa – sottolinea Giulitta Zamperini, presidente Consorzio Vino Orcia –, non solo perché è l’anno in cui il Consorzio festeggia i suoi primi 25 anni di attività, ma anche perché abbiamo raggiunto per la prima volta un numero altissimo di partecipazione da parte delle aziende della denominazione che potranno all’unisono raccontare la storia di questo grande vino e del suo territorio d’origine".