Ora riapre la piscina. I corsi dal 6 novembre

Finalmente, dopo tanta attesa, la bella notizia per i nuotatori è arrivata: riapre la piscina comunale di Montepulciano Stazione. Sarà l’Unione Polisportiva Poliziana Asd a gestire l’impianto per la stagione invernale 20232024 e si potrà tornare in vasca da lunedì 6 novembre. Ma già da martedì 31 ottobre, dalle ore 15, porte aperte per richiedere informazioni e per gli abbonamenti. Nuoto libero, lezioni, fitness e ginnastica in acqua, agonismo, sono soltanto alcune delle attività previste. Gli orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 21; martedì e giovedì dalle ore 12 alle ore 21; sabato dalle 9.30 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 12.30. Il Comune spiega: "La precedente gestione della piscina era scaduta il 30 di settembre; per garantire una più rapida apertura dell’impianto, la Giunta ha individuato la modalità di affidamento diretto del servizio di gestione per alcuni mesi, prevedendo comunque, ad anno nuovo, l’uscita di un bando per l’affidamento in concessione pluriennale per la conduzione e la gestione del complesso natatorio di Montepulciano Stazione, che terrà conto delle novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti e che garantirà una gestione continuativa nel tempo della struttura". Inoltre la struttura sarà dotata nei prossimi mesi di un impianto fotovoltaico da 30 kW, ciò permetterà quindi un abbattimento dei costi di gestione. Sabato prossimo l’open day alle ore 15. Doveva aprire ad ottobre, si nuoterà a novembre. Ma ormai ci siamo: una bella notizia anche per Montepulciano Stazione, la piscina è un simbolo della frazione, e per i cittadini della Valdichiana che storicamente hanno sempre utilizzato l’impianto.

L.S.